VfB Judoka ergattern Podestplätze

VfB Langenhagen. Drei junge Judoka des VfB Langenhagen traten bei den Regionseinzelmeisterschaften in Linden an. Als erster durfte Arne Schlüter an den Start in der für ihn neuen Gewichtsklasse bis 30kg. Zunächst konnte er noch gut mithalten und zeigte besonderes Potential in der Bodenarbeit, aber letztendlich reichte es doch nur zu einem undankbaren 5. Platz.Toby Rachner und Martin Gertje traten dann gemeinsam im Pool bis 37kg an und hatten hier nur einen weiteren, aber überlegenen Gegner. Untereinander gewann Toby das vereinsinterne Duell und somit freut sich Toby über den 2. Platz und Martin über den 3. Platz. Toby und Arne traten zudem bei den Bezirkseinzelmeisterschaften an, konnten sich hier aber leider nicht platzieren.Wer sich für Judo interessiert, ist herzlich zum Schnuppertraining eingeladen. Im VfB kann man mit fünf Jahren starten, nach oben hin gibt es keine Altersbegrenzung. Wo und wann wir zu finden sind sowie weitere Impressionen und Informationen rund ums Thema Judo hält die Vereinshomepage parat: www.vfb-langenhagen.de