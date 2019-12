Unser Nachwuchs sucht einen Nachwuchs-Trainer

Langenhagen : Die Kampfkunstschmiede |

Für unsere kleinen im Kids-Club im Alter von 6 bis 12 such wird einen ambitionierten Kampfkünstler, der Spaß hat mit diesen ehrenamtlich zu arbeiten.

Du hast Spaß im regelmäßigen Umgang mit Kids?

Du hast Spaß daran den Kids neben Technik und Auspowern auch soziale Werte zu vermitteln?

Du bist dir deiner Verantwortung und Vorbildfunktion gegenüber Kindern und bewusst und gehst mit positiven Eigenschaften einer Bezugsperson zuverlässig um?

Du fühlst dich auf der Matte als Respektsperson wohl und bringst hohes Engagement, sowie idealerweise Trainererfahrungen mit?

Du bist mindestens 18 Jahre?

Während des Trainings achten gezielt auf die Vermittlung von Freude, Faszination und Begeisterung und verpflichten uns den Werten Toleranz, Respekt und Solidarität. Der Fokus deiner Arbeit liegt in der sportlichen und sozialen Ausbildung von Kindern. Dabei präsentierst Du dich in einer respektvollen Umgangsform und strahlst Optimismus aus. Durch das Vorleben eines sportlergerechten und professionellen Verhaltens motivierst Du unseren Nachwuchs und weckst den Ehrgeiz die persönliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein, der sich ehrenamtlich der Förderung des Sports durch die Vermittlung verschiedenster Kampfkünste und der asiatischen Lebenskunst verschieben hat.Wir sind stolz auf unser eigenes Dojo, sodass du immer einen festen Anlaufpunkt hast und wir unabhängig sind von Externen.Das ganzen zu unterhalten kostet eine Menge Geld, sodass unsere Mitgliedsbeiträge direkt in Miete und Material wandern.Wir arbeiten als Non-Profit Organisation und unsere Trainer unterrichten ehrenamtlich. Dies zeigt schon, dass wir mit Leib und Seele dabei sind und wir die Kampfkunst als Lebenskunst verstehen.Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich per Mail oder Telefon bei uns.Info@die-kampfkunstschmiede.de+49 178 285 755 9Dann finden wir gemeinsam Zeit für einen Kaffee oder Tee.