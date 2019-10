RVL „offroad“ auf Tour Abordnung mutiger Reiterinnen besucht Horsetrail im Offroadpark Südheide

Die Strecke führte zunächst über einen einfachen Parcours, der normalerweise von Quadfahrern querfeldein durchs hügelige Gelände des ehemaligen Bundeswehrgelände befahren wird. Der Veranstalter hatte hier eine Strecke für die Reiter und Pferde abgesteckt, in der es durch matschige Wasserlöcher, bergauf und bergab und durchaus gruselige Poolnudel-Hindernisse ging.Schnell war die kleine Übungsstrecke überwunden -was für die oben genannten Pferde keine große Herausforderung war. Und so konnte in den großen, anspruchsvolleren Trail gewechselt werden. Hier wurden die Aufgaben dann schon recht hoch für Tiere und Reiter. Holzgestelle mussten überquert, balanciert und durchritten werden. Eine Wippe, die beim Überlaufen der Mitte nach unten kippte und eine Hängebrücke stellten das Vertrauen der Pferde in ihre Reiterinnen auf die Probe. Das Heraufkraxeln auf mit Sand gefüllte Treckerreifen, hohe Berge und Abhänge und das Übertreten eines Matratzenbodens wurden aber von allen 5 Pferden nach kurzem Zögern mutig bewältigt.Der Parcours konnte geführt, geritten oder eben beides abwechselnd durchquert werden. Auch die beiden jungen Pferde, Girly und Eros zeigten sich in Begleitung ihrer erfahrenen Artgenossen mutig und erstaunlich anstrengungsbereit.Keine große Herausforderung war dann der liebevoll geschmückte „Gespensterwald“, in dem zahlreiche weiße Hemdengespenster, Gerippe und Masken an den Bäumen befestigt waren. Diese ließen die Tiere erstaunlicherweise völlig kalt. Das anspruchsvolle Kuhgatter wurde dann allerdings nur von Belle und ihrer turniererfahrenen Westernreiterin Hilit Torres gemeistert.Nach dem Parcours, der den Pferden sowohl Kondition, Geschicklichkeit als auch Kopfarbeit abverlangte, konnten Reiterinnen und Begleitpersonen sich an Bratwürstchen und Getränken erfreuen. Für die Tiere stand Wasser bereit.Nach dem Trail sind die sechsbeinigen Teams nun gut gerüstet für das im eigenen Verein stattfindende Gelassenheitstraining. Für die Veranstaltung am 6.10. in der Deppe-Halle des RVL an der Walsroder Straße 179 wurden eigens eine stabile Wippe und eine schreckerregende Kuhattrappe angeschafft. Weitere Überraschungen, die die Nerven der Pferde und das Vertrauen in ihre Besitzer auf die Probe stellen, werden ebenfalls dabei sein.Carmen Mucha