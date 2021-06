Nevio wieder in Hochform

Langenhagen : MSC Polizei Hannover |

Bestplatzierungen der Schulz Brüder von den SMC Fahrern

Nachdem letzten Sonntag schon die ADAC Meisterschaft gestartet ist, konnte nun auch der Startschuss für den Mittelweser Pokal und der Motorsport Stadtmeisterschaft Hannover im Jugend Kartslalom fallen. Zu den Polizeiautos um das Gelände und den Flugzeugen im Hintergrund gesellten sich die 6,5 PS starken Karts des ADAC und 91 junge Teilnehmer der Veranstaltung vom MSC der Polizei Hannover. 15 dieser FahrerInnen trugen die rot/schwarzen Overalls vom Stadthäger Motor Club e.V. Mit Jannick Battermann ging in der K1 auch wieder ein Neuling an Start und wagte sich in das Renngeschehen. Mit Platz 12 von 14 Fahrern ist die erste Hürde genommen: nicht Letzter werden! Liam Zenker setzte sich mit Platz 11 gleich davor. Marlo Leander Schulz konnte mit fehlerfreien Runden Rang 6 erreichen. Aber Bruder Nevio Ilias konnte es in der K2 danach noch besser. Von 27 Kindern durfte er auf das Treppchen steigen und sich über einen großartigen 3. Platz freuen. Alexander Flieger (9), Marlon Harms (13), Magnus Mutschke (15), Larissa Brand (22) und Jamie Alexander Zenker (25) verteilten sich im weiteren Feld der K2.Noch größer war die K3 mit sagenhaften 29 Startern. Chris Rädke konnte als bester SMC-Fahrer Rang 12 erreichen. Nico Greth wurde 17., Alexander Stoch 22. und Erik Tietz 26.In der K4 freute sich Samantha Ann Brand über Platz 5 von 9 Jugendlichen. Timo Greth wurde in der K5 7. von 12 der ältesten Kartslalom Teilnehmern.Schon am nächsten Sonntag geht es weiter beim KCL Luthe. Die Veranstaltung findet in Lindhorst statt und ist fast so schon ein Heimrennen für die Stadthäger.