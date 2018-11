MTV verleiht Sportabzeichen.

Die Verleihung fand am 10.11. im Mehrzweckraum des Vereins statt. Für die Sportlerinnen und Sportler ein besonderer Tag, an dem sie für ihre Leistungen mit Urkunde und Anstecknadel ausgezeichnet wurden. Von 6 bis knapp 80 Jahren reichte die Skala der Teilnehmer/innen. Einige Mitglieder waren das erste Mal dabei, andere bereits seit über 30 Jahren. Jeweils im 5-Jahresrhythmus gibt es eine besondere Ehrung. Man bekommt zur Urkunde zusätzlich eine Anstecknadel Nadel und ein kleines Präsent überreicht. Wenn mindestens 3 Mitglieder einer Familie teilnehmen, erhalten sie mit dem Familienabzeichen eine zusätzliche Urkunde. In diesem Jahr waren es die Familien Reimers-Schlichte, Deparade und Dietzsch.Annelore Schmidt überreichte die Urkunde und Nadel des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) persönlich und jede/r wurde mit Applaus bedacht. Besonders stolz waren die Kinder darauf, ihre Urkunde in der Hand zu halten. Eine kleine Süßigkeit lag außerdem für sie bereit.Im Anschluss an die Verleihung ergriff Annelore Schmidt noch einmal das Wort: „Ich freue mich, dass wieder so viele Teilnehmer mit Euphorie und Ehrgeiz dabei waren. Die Hitze des Sommers hat leider einige Vereinsmitglieder davon abgehalten besonders die lange Strecke zu laufen, aber am Abend waren die Temperaturen erträglich“, ließ sie wissen. „Ganz besonders bedanke ich mich bei meinen Mitstreitern Regina Reimers-Schlichte, Meike Schlichte, Hannelore Jiermann, Eva Zboron, Lothar Zboron, Ina Warner, Dagmar von der Osten und Irmtraud Redetzke für Messen, Stoppen, Harken, etc. Ich wünsche ich euch allen eine gute Zeit und hoffe, dass ihr ihr im nächsten Jahr wieder dabei seid. Die Termine werden wieder rechtzeitig bekannt gegeben“, schloss Schmidt die Veranstaltung.