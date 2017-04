Kinder bemalen und suchen Ostereier.

Am Ostersamstag bereiteten Regina, Kai und Laura die Suchaktion vor. Sie hatten Osterkörbchen auf dem Kinderspielplatz versteckt. Um11:00 Uhr waren die Eltern mit den Kleinen zur Stelle, und schon ging die Suche los. Die Kinder krabbelten die Rutsche hinauf, schauten hinter Büsche und Hecken, suchten im Sandkasten, hinter der Schaukel oder im kleinen Spielhäuschen. Wer Erfolg hatte und sein eigenes Körbchen gefunden hatte, zeigte es stolz den Eltern und Freunden. Einige Kinder mussten schon etwas Geduld bei der Suche aufbringen, und bei den „Kleinsten“ suchten die Eltern mit. Nach kurzer Zeit waren alle Körbchen gefunden. Leider spielte das Wetter nicht so recht mit, es war kühl und feucht, hatte aber aufgehört zu regnen nach dem Dauerregen zuvor. Daher war es auch nicht zu verwundern, dass in diesem Jahr mit 8 Kindern die Beteiligung eher mäßig war, in den Jahren vorher waren es im Schnitt über 25.