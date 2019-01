Großes Mädchen-Fußballturnier in Kaltenweide

Godshornerinnen richten AGS GirlsCup 2019 aus



Am 09.02.2019 treten 10 D-Juniorinnenteams beim AGS GirlsCup in der Sporthalle der Grundschule Kaltenweide, Zellerie 4, gegeneinander an. Das große Mädchenfußballturnier der Jahrgänge 2006/2007 beginnt um 10:00 Uhr. In zwei Gruppen wird der Sieger des AGS Pokal 2019 ermittelt. Das Endspiel ist gegen 15:45 Uhr geplant. Bei der Siegerehrung werden auch die fairste Mannschaft, die beste Spielerin, die erfolgreichste Torschützin und die sicherste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.



Gruppe A: TSV Godshorn I, SVG Göttingen II, JSG Lindhorst, SC Enger, TSV Bemerode

Gruppe B: TSV Godshorn II, SVG Göttingen I, TSV Friesen Hänigsen, Eintracht Hannover, SG Hannover 74



Es gibt ein abwechslungsreiches Buffet mit frischen Waffeln, selbstgebackenem Kuchen, frischen Brötchen, Würstchen und Salaten sowie Zuckerwatte zu kleinen Preisen. Der Eintritt ist frei.



In diesem Jahr gibt es außerdem eine große Tombola mit 1000 Preisen, u. a. ein Fernseher, ein Fußballtor, ein Handy und vieles mehr. Jedes Los ist ein Gewinn!



Die Fußballmädchen des TSV Godshorn freuen sich auf faire, spannende Spiele und zahlreiche Zuschauer.