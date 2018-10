Ballsport für Frauen beim TSV Godshorn

Langenhagen : Grundschule Godshorn | Die Ballsportfrauen des TSV Godshorn sind eine bunt gemischte, harmonische Truppe, bei der der Spaß im Vordergrund steht. Neben dem Sport gibt es auch immer mal gemeinsame Aktivitäten. Im letzten Jahr wurde eine Weihnachtsfeier mit Kegeln, gemeinsamen Essen und Schrottwichteln organisiert und am 01.02.18 haben wir unser erstes Jubiläum mit den Familien und gemeinsamen Spielen gefeiert.



Was ist Ballsport eigentlich?



"Als Ballsport bezeichnet man jede Sportart, die mit einem Ball gespielt wird. Dabei kann als Ball auch jeder andere in gleicher Weise geeignete Gegenstand gelten. Seine Form spielt für die Definition keine Rolle, sondern ist lediglich von der Eignung für das jeweilige Spiel abhängig: Er kann kugelrund oder oval, scheiben- oder ringförmig, mit Griffen oder Flugstabilisatoren (Federn) ausgestattet, geflochten, durchbrochen, mit beweglicher Füllung versehen, hohl oder massiv sein. Der Ball wird mit der Hand, dem Fuß oder einem Schläger bewegt."

Wir werden oft gefragt, was wir da eigentlich so genau machen.Im Internetlexikon Wikipedia haben wir die offizielle Beschreibung des Ballsports einmal nachgelesen:Diese Beschreibung zeigt, wie vielfältig Ballsport sein kann. Bei uns gibt es ein abwechslungsreiches Angebot von verschiedenen Ballspielen, es werden aber auch klassische Spiele, wie Handball, Basketball, Hockey, Fußball, Volleyball usw. gespielt. Wir probieren immer gern etwas Neues aus, wie z. B. verschiedene Brennballvarianten, Übungen mit Ball fürs Köpfchen, Turm- oder T-Ball.Im Sommer sind wir gern auf der Sportanlage am Spielplatzweg. Wir spielen neben Fußball draußen auch mal Rugby oder das angesagte Quidditch.In diesem Jahr hatten wir an einem Abend die beiden Rhönradtrainerinnen zu Gast, Sie haben uns in die Künste am großen Rad eingeweiht. Viele Frauen wollten das Rhönradfahren ausprobieren und es hat allen riesig Spaß gemacht. Vielen Dank hierfür noch einmal an das engagierte Rhönradteam.Nach dem Motto "runter vom Sofa und rein in die Halle", machen wir alles, was man (Frau!) mit einem Ball anstellen kann. Jeder kann mitmachen, auch ohne Vorerfahrung. Komm und lass dich vom Ballsport begeistern. Wir freuen uns auf dich immer mittwochs von 20:00 bis 21:30 Uhr.