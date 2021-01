Veganuary - Chilli sin Carne

Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!1 Zwiebel4 bunte Paprika2 kleine Dosen Kidneybohnen (je 250 g Abtropfgewicht)1 kleine Dose Mais (285 g Abtropfgewicht)2 TL gekörnte Gemüsebrühe1 frische Chillischote4 Roma-Tomaten700 ml passierte TomatenSalz1 Prise ZuckerPfefferChilliflockenveganer SauerrahmÖlBaguetteZwiebel pellen, in feine Würfel schneiden und in etwas Öl in einem großen Topf glasig dünsten. Paprika waschen, putzen und ebenfalls würfeln. Mit 2 TL Gemüsebrühe zu den Zwiebeln in den Topf geben und bei mittlerer Hitze schmurgeln. Bohnen und Mais in ein Sieb abgießen, mit Wasser abspülen und abtropfen lassen. In der Zwischenzeit die Chillischote und die Tomaten fein hacken.Je nach gewünschtem Schärfegrad des Chillis die weißen Kerne der Chillischote vor dem Hacken entfernen.Tomaten, Chilli und passierte Tomaten mit dem Mais und den Bohnen in den Topf geben und gut umrühren. Mit Salz, einer Prise Zucker, Pfeffer und gegebenenfalls getrockneten Chilliflocken abschmecken. Bei mittlerer Temperatur das Chilli sanft köcheln lassen. Mit einem Klacks veganen Sauerrahm und Baguette oder zu Spaghetti servieren. Wer das Chilli richtig feurig genießen möchte, kann ihm mit einem Schuss Chilliöl den letzten Kick geben.Noch einmal aufgewärmt schmeckt uns das Chilli übrigens besonders gut. Falls denn etwas übrig geblieben ist...Habt ihr Lust auf vegane Rezepte bekommen?