Veganuary - Blumenkohl-Curry mit feurigen Linsenbällchen

250 g rote Linsen1 kleine ZwiebelPflanzenölSalzPfefferThymian1 EL rote Currypaste1 EL Tomatenmarkca. 3-4 EL Paniermehl (ggf. glutenfrei)1 kleiner Blumenkohl5 Zwiebeln6-8 Kartoffeln500 ml GemüsebrüheSalz4 EL Currypulver500 ml KokosmilchChilliflockenPflanzenölDie Linsen in Salzwasser für 10 Minuten kochen und anschließend abtropfen lassen. In der Zwischenzeit eine Zwiebel pellen und fein würfeln. Die Zwiebelwürfel in Pflanzenöl glasig andünsten. Currypaste, Tomatenmark, die abgetropften Linsen und die Gewürze zu den Zwiebeln geben. Das Paniermehl unterrühren bis die Masse geschmeidig ist. Alles etwas abkühlen lassen. Den Backofen auf 180° C vorheizen. Aus der Linsenmasse kleine Bällchen formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Die Linsenbällchen für ca. 15 Minuten in den Ofen geben bis sie gebräunt sind.Während die Masse für die Linsenbällchen abkühlt, den Blumenkohl putzen und in kleine Röschen teilen. Zwiebeln pellen, in große Streifen schneiden und diese in etwas Öl in einem Wok andünsten. Blumenkohlröschen dazu geben. Kartoffeln schälen, würfeln und zum Gemüse in den Wok geben. Currypulver über das Gemüse geben und kurz mit anrösten. Alles mit Brühe und Kokosmilch angießen. Das Gemüse in der Mischung aus Brühe und Kokosmilch bissfest garen. Während des Garens könnt ihr prima die Linsenbällchen in den Ofen geben.Ihr könnt das Curry mit oder ohne Reis genießen.