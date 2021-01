Veganuary - asiatische Nudelpfanne

Vegan durch den Januar - seit 2014 inspiriert die Aktion "Veganuary" dazu, sich für einen Monat (und vielleicht auch länger) vegan zu ernähren. Knackiges Gemüse immer wieder neu zu kombinieren, mit Gewürzen und Kräutern zu spielen und dabei auf tierische Produkte zu verzichten, ist kinderleicht, gesund und obendrein super lecker.



Wer wie wir die asiatische Küche liebt, wird während des Veganuary garantiert viel Spaß in der Küche haben und das Schlemmen besonders genießen. Doppelt so schön ist es übrigens, wenn gemeinsam geschnippelt, gekocht und anschließend genossen wird.





Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

1/2 Weißkohl3 Möhren3 Spitzpaprika1 Bund Lauchzwiebeln1 rote Zwiebel3 EL Sojasauce1 EL Weißweinessig100 g TomatenmarkWasser2 KnoblauchzehenSalzBandnudeln / ReisSo wird's gemacht:Weißkohl halbieren, die äußeren Blätter und den Strunk aus der Mitte entfernen. Den Kohl in Streifen schneiden und in etwas Öl bei mittlerer Hitze in einem großen Topf dünsten. Möhren putzen und in feine, mundgerechte Stifte schneiden. Die Möhrenstifte zum Kohl geben. Paprika waschen, putzen und in Ringe schneiden. Zwiebel pellen und in Würfel schneiden. Beides mit in den Topf geben. Lauchzwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Einen Teil der Ringe zur Dekoration des fertigen Gerichtes zur Seite stellen, den Rest mit zum übrigen Gemüse geben.Mit Sojasauce, Weißweinessig, Tomatenmark, zwei gepressten Knoblauchzehen, Salz und etwas Wasser eine Sauce in gewünschter Konsistenz anrühren. Wenn das Gemüse gar ist, die Sauce unterheben. Mit Bandnudeln (oder Reis) servieren und einigen frischen Lauchzwiebel-Ringen dekorieren.