Kürbis-Quiche mit Mangold

Wenn Kürbis und Mangold aufeinander treffen, kann es nur lecker werden - und gesund! Denn Mangold steckt voller Vitamine und Mineralstoffe. Auch der Kürbis kann sich in diesem Punkt sehen lassen. Kalium, Kalzium und Magnesium stecken im Butternut-Kürbis, der obendrein noch kalorienarm ist. Wir mögen die Kombination des süßen Kürbis mit pikanten Gewürzen. Mangold und Lauchzwiebel passen nicht nur geschmacklich super zum Butternut, sondern verleihen der Quiche zusätzlich farbigen Pfiff.

1 Packung TK Blätterteig1/2 Butternut-Kürbis2 Blatt Mangold1 Lauchzwiebeletwas Öl200 g Schmand1 Ei1 Prise Chilliflocken1 TL Ras el HanoutSalzPfefferBlätterteig auftauen.Den Kürbis halbieren, schälen und in kleine Stücke schneiden. Bei mittlerer Hitze mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten. Mangoldblätter waschen und den Strunk heraus schneiden. Strunk in Ringe schneiden und zum Kürbis geben. Lauchzwiebel putzen, ebenfalls in Ringe schneiden und mit in die Pfanne geben. Abschließend den Mangold in Streifen schneiden und mit anbraten. Etwas Salz zu der Mischung geben.Ei und Schmand verrühren und die Masse mit Chilli, Ras el Hanout, Salz und Pfeffer würzen.Wenn der Blätterteig geschmeidig geworden ist, den Teig in eine Springform geben. Dabei den Rand leicht hochziehen. Die Schmandmischung auf dem Teig verstreichen und anschließend Kürbis, Mangold und Lauchzwiebeln darauf verteilen. Alles bei 175° C (Umluft) auf mittlerer Schiene für ca. 25 Minuten im Ofen backen. Die Quiche ist fertig, wenn der Teig leicht gebräunt ist.Guten Appetit!