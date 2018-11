Katjas Rezepte: Basilikum-Pesto

Pesto kommt bei uns gerne frisch gemacht auf den Teller. In unserer Version werden neben frischem Basilikum Mandeln statt Pinienkerne verarbeitet. Das schmeckt mindestens genauso gut, ist aber kostengünstiger. Das Pesto schmeckt übrigens auch als Brotaufstrich oder zu Fleisch super und ist ein leckeres Gastgeschenk, das sich ganz schnell zubereiten lässt. Wir genießen es am liebsten zu Spaghetti.



Viel Spaß beim Kochen und Genießen!

100g Basilikum50g gehackte Mandeln50g frisch geriebener Parmesan oder Pecorino3-4 KnoblauchzehenSalzca. 200ml natives Olivenöl(alternativ zu Fleischgerichten etwas frische Minze zum Pesto geben)Basilikum waschen und die Blätter in feine Streifen schneiden. Mit den gehackten Mandeln und dem frisch geriebenen Käse in ein hohes Gefäß geben. Etwas Olivenöl dazu geben und alles kurz mit dem Stabmixer pürieren. Mit Salz und Knoblauch abschmecken und dem restlichen Olivenöl auffüllen, bis das Pesto darin schwimmt. So ist es im Kühlschrank lange haltbar, wenn es in einem geschlossenen Glas aufbewahrt wird. Falls ihr es nicht schon vorher verputzt habt.Mandeln sind wesentlich preisgünstiger als die in den Originalrezepten benutzten Pinienkerne.Püriert das Pesto nicht zu lange, damit es nicht bitter wird.Mit einem Hauch Minze zaubert ihr einen tollen Dip zu Fleischgerichten.