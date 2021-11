Feurige Reispfanne mit veganer Metaxasauce

"Baby Baby Baby Baby es gibt Reis", sang schon der Künstler Helge Schneider. Beim Kochen habe ich zwar nicht mein Haupthaar geschüttelt, aber den witzigen Song von Schneider hatte ich dabei definitiv im Ohr. Für die feurige Reispfanne ging es einmal quer durch unser Gemüsefach und das Gewürzregal. Als Ergebnis hatten wir ein leckeres, veganes Essen auf dem Teller, das ruckizucki zubereitet war und durch einen Schuss Metaxa den letzten Pfiff bekam. Wer mit Kindern kocht, sollte auf den Metaxa verzichten und die Chiliflocken besser etwas sparsamer verwenden.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!3 Schalotten1 Zucchino1 gelbe Paprika1 rote Paprika4 Tomaten250 ml vegane Kochcreme100 ml Wasser3 EL Tomatenmark1 KnoblauchzeheThymianSalzPfefferChiliflockenReisSchalotten pellen und in feine Würfel schneiden. In etwas Öl in einer großen Pfanne glasig dünsten. Gemüse waschen, putzen und ebenfalls würfeln. Das Gemüse mit in die Pfanne geben und kurz anschwitzen. Kochcreme, Wasser und Tomatenmark unter das Gemüse rühren. Knoblauch dazu pressen und alles mit Thymian, Salz, Pfeffer, Chiliflocken und einem Schuss Metaxa abschmecken.Zum feurigen Gemüse wird Reis gereicht.