"Sicher(er) Radfahren: SO macht es Straßburg"", Anmeldung zu einer Erkundungs-Tour im Herbst 2020

Einladung

Erkundungs-Tour nach Straßburg: Zum 3. Mal fahrrad-freundlichste Stadt Frankreichs

Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen organisiert eine Gruppenreise nach Straßburg, mit Besichtigung der dort vorhandenen vorbildlichen Lösungen rund ums Rad: Schließlich ist Straßburg - zum dritten Mal nacheinander - auf dem 1. Platz der Fahrradstädte in Frankreich.Das Angebot für diese Tour kam auf Initiative des ADFC Langenhagen bei Dr. Joerg Pütz, Vizepräsident der Universität Straßburg (und Sohn des bekannten Wissenschaftsredakteurs Jean Pütz) zustande.Diese Erkundungstour für den Herbst 2020 geplant und umfasst u.a. eine Begrüßung im Rathaus Straßburg, Erläuterungen der Philosophie des Radfahrens dort sowie eigene Erprobungs-Radtouren. Im Augenblick laufen die Vorbereitungen für einen Besuch im Europa-Parlament, der auch in diese Tour eingebunden werden soll, ebenso wie eine Besichtigungstour durch Straßburg.Bei Interesse ist eine vorläufige Interessenbekundung / Anmeldungbis zum 29. Februar w020 bei der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen unter Emailmöglich, ebenfalls können unter dieser Email auch Fragen zu dieser Tour gestellt werden.Eingeladen sind ADFC-Mitglieder und alle Gäste, aber besonders auch Personen aus Politik und Verwaltung in der Region Hannover, die sich berufsmäßig mit der Radverkehrspolitik befassen.Die viel Unfallzahlen mit Radfahrenden in der Region Hannover sind viel zu hoch: So ist Hannover nach eigenem Bekunden die radfahrgefährlichste Großstadt in ganz Deutschland.Diese extrem hohen Zahlen waren Anlass, sich nach anderen Lösungen rings ums Radfahren umzusehen, und gegebenenfalls diese Lösungen in die Region Hannover zu übertragen.