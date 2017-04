70 Verkehrstote pro Tag - bis 2050 auf "Null"

44 % höher

in Deutschland im Vergleich zu Schweden 1.000 Verkehrstote mehr

Etterbeek (Belgien): Kommissariat für Verkehr der EU | SicherheitDen aktuellen Zahlen zufolge sterben derzeit in Europa jeden Tag 70 Menschen bei Verkehrsunfällen. Die EU will Maßnahmen ergreifen, um die Anzahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2050 auf "Null" zu drücken.Istzustand:Die schwächsten Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrradfahrer und Motorradfahrer machen dabei einen Anteil von 46 % aus: Jeden Tag 32 Tote.Schweden ist sicherstes Land Schweden mit 27 Verkehrstoten je eine Million Einwohner.Deutschland liegt mit 39 Verkehrstoten je eine Million Einwohner um, da ist - bedauerlicherweise noch Luft, denn es gibt damit. Jedes Jahr.Wenn die EU möchte, dass es 2050, also in nur 23 Jahren, gar keine Verkehrstoten mehr gibt, könnte sie ja damit anfangen mit einer Vorschrift, dass Lkw an den Seiten Sensoren / Assistenzsysteme haben müssen, die ein Totfahren von Fußgängern und Radfahrern beim Lkw-Rechtsabbiegen vermeiden.Diese Vermeidungs-Systeme gibt es schon lange:Auch die Firma WABCO stellt solche Systeme in Hannover her.