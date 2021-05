Wetterkapriolen - durch den Wietzepark im Mai

Langenhagen : Wietzepark |

Wenn das Wetter Kapriolen schlägt, haben wir April - oder Mai! Denn in diesem Jahr scheint das Aprilwetter uns auch noch im Mai zu foppen. Die Regenjacke ist mittlerweile zu unserem ständigen Begleiter geworden. Mit der richtigen Kleidung gibt es schließlich kein schlechtes Wetter.



Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie zum Wietzepark im Mai!

Im Osten Langenhagens liegt der naturnahe Wietzepark, der von großen Wiesenflächen, Heckenbereichen und Gewässern geprägt ist. Charakteristisch für den Park sind die mit Steinen gefüllten Gabionen als Gestaltungselement und die auffälligen Erdwälle. Wir lieben es, hier mit der Kamera unterwegs zu sein. Denn im Park gibt es immer wieder tolle Fotomotive. Egal zu welcher Jahreszeit oder bei welchem Wetter.Wir starten unsere Runde bei leicht bewölktem Himmel und Sonnenschein am Parkplatz auf der Langenhagener Seite des Parks. Im kleinen Waldstück entdecken wir einen Buntspecht, der seine Jungen in der Bruthöhle füttert. Holunder verströmt seinen süßlichen Duft. Ein Zilpzalp trällert sein Lied in den Bäumen. Ab und zu blitzt die Sonne durch das frische Grün. Zitronenfalter und Kohlweißlinge flattern taumelnd auf der Suche nach Blüten am Wegesrand entlang. Am kleinen Gewässer sitzt gut versteckt ein Teichrohrsänger zwischen den Halmen des Schilfes. Wir lauschen eine Weile seinem Gesang, beobachten Nilgänse die gemächlich auf dem Teich ihre Runden drehen und schauen dann, ob die Stege bereits fertig sind. (Neue Stege für den Wietzepark: https://www.myheimat.de/langenhagen/freizeit/wietz... ) Noch stehen hier die Bauzäune, aber der Steg am Gewässer hat bereits seine neuen Holzbohlen bekommen. Im hinteren Bereich des Parks sind die Bauarbeiten noch nicht ganz so weit. Aber auch hier werden wir sicher bald wieder über die Stege in die Heckenbereiche spazieren können.Auf den Wiesen leuchten die weißen Tupfen der Pusteblumen wie fluffige Schneeflocken. Am Himmel ziehen dagegen dunkle Wolken auf. Die phantastischen Wolkenformationen verändern immer wieder ihre Form, entschleunigen und beschleunigen uns. Entschleunigen, weil wir ganz fasziniert von den immer wieder neuen Bildern sind, die durch Wind, Sonne und Wolken entstehen - beschleunigen, weil wir trotz Regenjacke keine Lust auf eine Dusche von oben haben. Ohne Dusche, dafür aber mit tollen Naturbeobachtungen im Gepäck beenden wir unsere kleine Runde durch den Wietzepark.