Taubenschwänzchen - Kolibri der Nachtfalter

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen im März schwirrte auch das erste Taubenschwänzchen des Jahres in unseren Garten, um an den Frühblühern Nektar zu tanken. Zum Glück lag die Kamera griffbereit und wir konnten den kurzen Besuch des hübschen Schmetterlings aus der Familie der Schwärmer dokumentieren.

Im Schwirrflug ging es von Blüte zu Blüte. Dabei bleibt der Nachtfalter wie ein Kolibri mit schnell schlagenden Flügeln in der Luft stehen, rollt seinen langen Saugrüssel aus und tankt den Nektar. Wegen dieses ungewöhnlichen Flugverhaltens wird das Taubenschwänzchen auch Kolibrischwärmer genannt. Der Name "Taubenschwänzchen" bezieht sich auf das Aussehen des Schmetterlings. Die verlängerten Schuppen an seinem Hinterleib, die ein wenig einem Haarbüschel ähneln, sehen aus wie die Schwanzfedern von Tauben.So schnell wie der Schwärmer kam, schwirrte er auch wieder ab. Wir freuen uns nun auf seinen nächsten Besuch.Konntet ihr in diesem Jahr auch schon ein Taubenschwänzchen beobachten?