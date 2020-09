Mein September 2020: Auf verwunschenen Pfaden unterwegs an Bächen, Teichen und Seen

Wir waren

wieder auf Entdeckungsreise an der Wulbeck bei Neuwarmbüchen, an den Wildecker Teichen bei Rebberlah und am Steinhuder Meer. Neue Ziele waren die Giesener Berge und Seen bei Hildesheim sowie der Bergmannsweg am Eidesbach. Bis auf die Promenade am Steinhuder Meer waren wir stets auf schmalen romantischen Pfaden unterwegs.

Am Ortsrand vongeht man ein kurzes Stück auf Asphaltwegen entlang bis der Wegweiser zu den Teichen erscheint. Eine Infotafel informiert über das Naturschutzgebiet. Die Pfade führen zunächst am größten Teich vorbei, dann durch eine offene Hutelandschaft und abschließend durch einen idyllischen Wald.Derbefindet sich am Rand des Salzhemmendorfer Ortsteils Osterwald. Hier taucht man direkt in den dichten Mischwald des Osterberges, der zum Gebiet des Kleinen Deisters gehört, ein. Drei Holzbrücken laden abwechselnd zum Blick auf den Eidesbach ein.Dieund die schöne Heideumgebung hatten wir schon im August bei sonnigem Wetter besucht. Diesmal war es bedeckt und es war einfacher zu fotografieren.