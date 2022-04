Mein März 2022 an Leine, Fuhse und anderen Gewässern

Im März lockte uns der Sonnenschein in die weitere Umgebung. Schöne Wanderwege entlang der Leine bei Neustadt am Rübenberge und Eikeloh (Heidekreis), aber auch an der Fuhse bei Uetze boten viele Fotomotive. Die beiden Teiche im Langenhagener Stadtpark und der Silbersee waren natürlich auch wieder fotogen.

Ein tolles Schauspiel bietet der Leinewasserfall in Neustadt. Geht man den Weg weiter in Richtung Bordenauer See begleitet uns die Leine mit ihren zahlreichen Mäandern.Die Fuhse haben wir vom Irenensee bei Uetze erkundet. Ein herrlicher Anblick waren die weitläufigen Anemonenteppiche.