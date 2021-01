Mein Dezember 2020 in Langenhagens Umgebung

Am Wietzesee machten wir eine nicht so schöne Entdeckung. Hier ist schon seit einigen Jahren der Sandabbau aktiv. Jetzt wird im Zuge des Abbaus der See vergrößert und viele Bäume und Sträucher sind verschwunden. Meine Lieblingsstelle, von der ich schon viele Fotos gemacht habe, existiert nicht mehr. Im Nachbarort Isernhagen konnte ich sehr viele Gänse im Flug erwischen.