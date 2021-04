Kunterbuntes aus unserem Garten im April

Der April machte in diesem Jahr mit dem Wetter wirklich, was er wollte und zog dabei sämtliche Register - von strahlendem Sonnenschein, über Schnee, Graupel und Regen war alles dabei. Wir haben uns von dem launigen Wetter nicht beeindrucken lassen und jede freie Minute im Garten genutzt: Zum Muckeln, Beobachten und Genießen!

Im letzten Herbst haben wir neue Frühlingszwiebeln gesetzt, die uns nun mit ihren außergewöhnlichen Blüten bezaubern. Zu meinen Lieblingen zählt dabei neben der Wild-Tulpe "Shogun" mit ihrer Blüte in apricot-orange auch die Damen-Tulpe "Tubergens Gem". Ihre volle Schönheit ist erst bei strahlendem Sonnenschein zu sehen. Dann öffnet sie die zarten, roten Blütenblätter und zeigt ihre gelbe Innenseite. Ganz begeistert sind wir auch von den Perlhyazinthen "Touch of Snow" mit ihren weißen Spitzen.Auf der wilden Wiese blühen neben Tulpen und Narzissen auch Duft-Veilchen und Vergissmeinnicht und locken mit ihren Blüten unzählige Insekten an. Zitronenfalter, Kohlweißlinge, Hummeln, Wildbienen und Wollschweber sind hier unterwegs. Auch die Nisthilfe für Wildbienen und Co. wird bereits wieder gut angenommen. Da die Niströhren im letzten Jahr schnell komplett belegt waren, haben wir eine weitere Nisthilfe im Garten angebracht. Auch die Nistkästen für unsere Vögel sind wieder belegt. Im Apfelbaum hat ein Starenkasten seinen Platz gefunden und prompt ist ein Staren-Paar dort eingezogen.Unser Apfelbaum blüht in diesem Jahr besonders prächtig und macht Hoffnung auf eine üppige Ernte. In den Hochbeeten sind Kräuter, selbst gezogene Tomaten sowie Salate eingezogen und auf dem Kompost haben Kürbisse ihren Platz gefunden.Der kleine Gartenteich ist Treffpunkt für Igel, Vögel und Teichfrosch. Wir sind schon gespannt, ob dort auch in diesem Jahr wieder Libellen schlüpfen werden. Im letzten Jahr haben es leider nicht alle Libellen geschafft:Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch unseren Garten im April!So blühte es im letzten Jahr in unserem April-Garten: