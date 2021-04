Im Zauberwald der Buschwindröschen

Langenhagen : Eichenpark |

Jedes Jahr im Frühjahr verwandelt sich der Eichenpark mit der Blüte der Buschwindröschen in einen kleinen Zauberwald, dessen Boden von einem zarten, weißen Teppich bedeckt wird. Die filigranen Frühlingsboten lassen den Park geradezu erstrahlen. Lerchensporn und Scharbockskraut gesellen sich neben Gedenkemein, Veilchen und Hunds-Zahnlilie mit ihren bunten Blüten zu diesem Frühlingsreigen.

Hummeln brummen auf der Suche nach Pollen von Blüte zu Blüte, und der erste C-Falter des Jahres flattert an uns vorbei. Meisen, Rotkehlchen und Heckenbraunelle trällern ihre Lieder in den Ästen über uns und lassen uns wie durch Zauberhand alle Sorgen des Alltags für einen Moment vergessen. An den Teichen schlummern Stockentenerpel, während Familie Blässhuhn fleißig mit dem Brutgeschäft beschäftigt ist.Highlight unseres Spazierganges durch den Park ist ein Schwarzspecht, der laut rufend im Naturwald auf sich aufmerksam macht. Zu einem Belegbild hat es immerhin gereicht, ehe er davonflog.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bilderserie! https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/zum-tag...