Heute ist Weltkatzentag

"Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen, Katzen ihr Personal!" (Weisheit, Verfasser unbekannt)

An dieser Weisheit ist durchaus etwas Wahres dran. Trotzdem zählt die Katze zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Vielleicht liegt es an ihrer Gelassenheit oder an ihrem beruhigenden Schnurren, wenn sie gekrault wird. Doch Vorsicht - hat die Katze keine Lust auf eine Kuschelstunde, dreht sie uns schnöde den Allerwertesten zu oder fährt auch schon mal die Krallen aus.Hat der Stubentiger Hunger, streicht er liebevoll um unsere Beine und maunzt herzzerreißend. Sind wir nicht schnell genug mit der Fütterung, kann die Stimmung schnell kippen. Schaut uns die Katze tief aus ihren hübschen Augen an und kuschelt sich auf unseren Schoß, um ein Nickerchen zu machen, ist das teils arrogante Verhalten der kleinen Diven aber schnell vergessen. Katzen haben eben ihren eigenen Kopf und wollen nicht gefallen - sie wissen, dass sie es tun.Wusstet ihr, dass die Hauskatze von der Falbkatze (der Afrikanischen Wildkatze) abstammt? In unseren Wäldern ist dagegen die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) anzutreffen. Die scheuen Wildtiere meiden aber eher den Kontakt zum Menschen. Wir konnten im Wisentgehege Springe einen kurzen Blick auf die hübsche Wildkatze werfen, ehe sie wieder im Unterholz verschwand.