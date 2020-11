Herbstspaziergang zu den Liebenden in der Kaltenweider Feldmark

Langenhagen : Feldmark |

Wenn die Blätter im sanften Wind säuseln und in bunten Farben aus den Baumwipfeln schweben, wenn die Hagebutten leuchten und die Pilze sprießen, dann ist Herbst. Und wenn der sich bei Sonnenschein und milden Temperaturen von seiner schönsten Seite zeigt, schnappt euch euren Liebsten oder eure Liebste und macht einen romantischen Spaziergang in der Natur.

In der Kaltenweider Feldmark könnt ihr dabei sogar auf die Liebenden treffen. Eng umschlungen stehen sie am Wegesrand und geben sich gegenseitig Halt. Nichts scheint sie erschüttern zu können. Kein Dürre-Sommer, kein Herbstwind und keine Pandemie.Auch wir lassen uns von den Sorgen rund um Corona nicht erdrücken, machen das Beste aus der Situation und genießen unseren Spaziergang. Am Wegesrand strahlen die Früchte der Eberesche, und der rote Hut eines Fliegenpilzes lugt mit seinen typischen, weißen Tupfen aus dem Laub hervor. Durch die Wiesen und Felder führen Alleen - in den Baumwipfeln tanzen und rauschen die Blätter von Eichen und Birken im leichten Wind. Bussarde ziehen über uns ihre Kreise, und die Wolken malen immer wieder neue Bilder an den Himmel.Wir haben bei unserem sonnigen Spaziergang den Kopf komplett frei gemacht und uns voll dem Zauber des Herbstes hingegeben.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie. Bleibt gesund und munter!