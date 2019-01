Gartenvögel im Portrait: Teil 4 - das Rotkehlchen

Das Rotkehlchen gehört zu meinen absoluten Lieblingen unter den heimischen Gartenvögeln. Mit seinem rundlichen Körperbau, der charakteristischen roten Färbung von der Stirn bis zur Brust und den schwarzen Knopfaugen sieht es einfach knuffig aus. In unseren Gärten ist es meist alleine anzutreffen, denn Rotkehlchen sind Einzelgänger. Kommen Meisen und Spatzen in Scharen an die Futterstelle, hält sich das Rotkehlchen fast ein bisschen schüchtern im Hintergrund und hüpft auf der Suche nach Futter vorsichtig auf seinen dünnen Beinchen auf dem Boden unterhalb der Futterröhren herum. Dabei kann der kleine Vogel mit Artgenossen aber auch ziemlich streitlustig sein.

Wer mit offenen Augen und Ohren durch die Natur streift, wird schon einmal dem Gesang des Rotkehlchens gelauscht haben. Der ist das ganze Jahr über zu hören und einfach zauberhaft schön. Das Rotkehlchen stammt übrigens aus der Familie der Fliegenschnäpper und ernährt sich überwiegend von Insekten. Aber auch Würmer und Schnecken stehen auf dem Speiseplan des Singvogels. Jetzt im Winter kommt es aber auch an die Futterstelle, um Beeren und Haferflocken zu fressen.Rotkehlchen brüten bodennah im dichten Gebüsch. Wer dem kleinen Vogel eine Nisthilfe anbieten möchte, findet im Fachhandel passende Nisttaschen und Halbhöhlen-Nistkästen. Zusätzlich sollte man im Garten wilde Ecken mit dichtem Bewuchs anbieten und während der Brut- und Setzzeit seine Hunde an die Leine nehmen. Streifen die durchs Gebüsch, reißen sie sonst womöglich das Gelege des Rotkehlchens herunter.In meiner kleinen Bilderserie habe ich ein paar Aufnahmen des sympathischen Vogels für euch zusammengestellt.