Es herbstelt - kreuz und quer durch unseren Garten im September

Mit Beginn des Septembers fing es in unserem Garten an zu herbsteln. Das Laub des Weines verfärbte sich und die Trauben konnten geerntet werden. Einige der süßen Früchtchen ließen wir auch in diesem Jahr für Vögel und Insekten hängen. Und so kamen nicht nur Spatzen, um vom Wein zu naschen, sondern auch Admirale. Die Schmetterlinge aus der Familie der Edelfalter sind leicht an ihrer charakteristischen rot-weißen Zeichnung auf schwarzem Hintergrund zu erkennen. Sie naschten gerne den Nektar von unserem Wasserdost und Sommerflieder und waren auch immer wieder in den Trauben und am Fallobst zu beobachten.

Regelmäßig kamen auch Igel bei uns vorbei. Mit Beginn der Dämmerung raschelte und wackelte es in unseren Staudenbeeten. Schnell hatte es sich wohl unter sämtlichen Igel der näheren Nachbarschaft herumgesprochen, dass wir den stacheligen Gesellen Wasser und Futter sowie einen gemütlichen Schlafplatz anbieten. Vorsichtig haben wir Mitte September ihren Reisighaufen umgesetzt und mit frischen Ästen erneuert, damit die Igel für den kommenden Winter eine saubere Unterkunft vorfinden. Wir sind schon gespannt, ob einer der vier Igel, die sich bei uns im September ihr Bäuchlein vollschlugen, auch bei uns überwintern wird.Unseren Teichfröschen wurde es auf Dauer wohl doch etwas zu eng in unseren Miniteich. Statt der acht Hüpfer, die wir noch im August zählen konnten, leben nun drei Teichfrösche bei uns. Ob die anderen abgewandert sind oder von Katzen oder Elstern erwischt wurden, wissen wir nicht. Dass aber der Sperber wieder in unserem Garten auf die Jagd ging, bezeugten nicht nur die vielen Federn, die wir immer wieder fanden. Vor ein paar Tagen konnten wir den Greifvogel mit Beute in den Krallen beobachten - leider hatten wir keine Kamera zur Hand.Blumiges habe ich natürlich auch im September wieder zusammengestellt. Neben den Herbst-Anemonen blühten Astern und Sonnenblumen um die Wette und verbreiteten mit ihren knalligen Farben gute Laune.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!August: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/von-wett... Juli: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/blumiges... Juni: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/von-blue... Mai: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/unser-kl... April: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/kunterbu... März: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/fruehlin... Februar: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/kreuz-un... Januar: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/gartenza...