Weihnachtskonzert mit Ernst Müller abgesagt

Beliebtes Konzert des Hausorchester kann in diesem Jahr nicht durchgeführt werden



Eigentlich sollte am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, das traditionelle Weihnachtskonzert des Hausorchesters, unter der Leitung von Musikdirektor Ernst Müller, zum 31. Mal im CCL stattfinden.Doch nun muss es leider aufgrund der momentanen außergewöhnlichen Situation, erstmals nach 30 Jahren, abgesagt werden.Aber Ernst Müller und das Hausorchester geben die Hoffnung nicht auf, dass im nächsten Jahr es wieder möglich sein wird, vor Publikum auftreten zu können.Pläne für Konzerte werden bereits gemacht. So ist das geplante Neujahrskonzert am 14. Januar 2021, zugunsten der Weihnachtshilfe, nach wie vor fest im Blick. Trotzdem wünschen das Hausorchester und Ernst Müller auf diesem Wege bereits jetzt allen eine frohe und gesunde Vorweihnachtszeit und ein Wiedersehen in 2021.