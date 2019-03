Volles Haus bei der Mitgliederversammlung des ACL 74 e.V.

Langenhagen : ACL Clubheim |

Volles Haus bei der Mitgliederversammlung des

Akkordeon-Club-Langenhagen 74 e.V

Langenhagen: Die Begeisterung war dem 1. Vorsitzenden Jan Hülsmann sofort anzumerken, denn er freute sich so viele - vor allem neue Mitglieder - im Vereinsheim zur Mitgliederversammlung begrüßen zu können. Die Sitzung startete in diesem Jahr fröhlich und gut gelaunt und die anwesenden neuen Mitglieder wurden persönlich mit Handschlag und Vereins-Pin empfangen. Im Anschluss wurden die zahlreichen Tagesordnungspunkte flott „abgearbeitet“ und nachdem die Berichte über Neuaufnahmen, der Geschäftsbericht mit den vielen erfolgreich absolvierten Veranstaltungen und Konzerten im letzten Jahr und der Kassenbericht vom 1. Vorsitzenden und seinem Kassenwart Thomas Krieg vorgestellt waren, beantragten der Kassenprüfer Michael Hannemann die Entlastung des Gesamtvorstandes. Diese wurde auch zügig durch die Mitglieder erteilt. Für die an diesem Abend durchzuführenden Wahlen, bestimmte die Versammlung als Wahlleiter Steffen Hunger, der zügig die Neuwahlen durch Handaufheben durchführen konnte. Einstimmig wurde der 1. Vorsitzende Jan Hülsmann, die 2. Vorsitzende Ina Voigt und die Jugendwartin Manja Gleichmann in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Steffen Hunger gewählt und dieser folgt auf Michael Hannemann, der nach zwei Jahren automatisch aus diesem Amt ausscheidet. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurde die Notenwartin Ina Voigt, die Gerätewartin Birgit Zinsser und der größte Teil der Mitglieder des Festauschusses unter der Federführung von Marie-Luise Hülsmann.Die Beiträge und Aufnahmegebühren sollen auch im neuen Vereinsjahr konstant bleiben und bei dem Punkt Veranstaltungen und Fahrten wurden viele Termine bekanntgegeben. So findet intern im Clubheim ein Schülervorspiel statt, der ACL plant eine Orchesterfreizeit nach Damme und das FUN-Orchester unter der Leitung von Miroslav Grahovac ist hervorragend gestartet. Viele neue Schüler lernen mit Begeisterung das Akkordeonspielen und auch das 1. Akkordeonorchester und das Jugendorchester unter der Leitung von Nemanja Lukic freuen sich auf tolle Konzerte in 2019 und das Jahreshighlight - das Jahreskonzert des ACL 74 e.V. wird am 2. Novemberwochenende 2019 stattfinden.Weiterhin werden im vereinseigenen Clubheim die tollen und bisher sehr erfolgreichen Abendhauskonzerte im kleinen Rahmen mit speziellen Künstlern aus der Musikhochschule und drum stattfinden.Nach vielen Terminabsprachen für kleinere und größere musikalische Events und Freizeitgestaltungen schließt der Vorsitzende die Sitzung und freut sich auf ein tolles musikalisches Jahr, das bereits hervorragend mit dem Neujahrsempfang zum 45 jährigen Vereinsjubiläum gestartet ist.Wer Lust hat, ebenfalls im Verein mitzumachen und einfach mal das Instrument Akkordeon auszuprobieren, ist im Clubheim des ACL 74 e.V. immer Dienstags und Mittwochs ab 19 Uhr herzlich willkommen. Weitere Informationen über den Verein finden sich mit Blick auf die vereinseigene Homepage unter www.akkordeon-club-langenhagen.de oder auch gern telefonisch beim 1. Vorsitzenden Jan Hülsmann unter der Telefonnummer: 0511-7261927.