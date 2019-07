Brüsseler Spitzen = High Heels

Sonntag, 30. Juni 2019, 18:07 Uhr, Bahnhof Brüssel Midi / Zuidbahhnhof, Gleis 7.Angeschaut, und genau SO auf der Bahnhofs-Wartebank stehen gelassen ...Brüssel ist - in jeder Beziehung - eine Reise wert!Bitte den Bahnhof Bruxelles-Midi (Midi = Mittagsrichtung, also Süden, und NICHT Mitte) / Brussel-Zuid nicht verwechseln mit dem Bahnhof Brüssel-Central:Es soll Leute geben, die nicht rechtzeitig ausgestiegen sind, und dann ohne Halt bis Paris weitergefahren sind...Auf der Radtour "Go West 2019!".