70 Jahre im Schützenverein Engelbostel

Dann folgten Berichte der Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands. Schießsportleiter Ralf Wagner kündigte die Beschaffung eines neuen Gewehres, sowie einiger Zielfernrohre an. Damenleiterin Ilona Vogt freute sich über das Abschneiden der Schützinnen beim Ringen um die Stadtkette. Die ersten drei Plätze gingen an Damen aus Engelbostel. Auch lobte sie die gut organisierten Ausflüge. Schatzmeister Jens Brokmann konnte dank guten Haushaltens auf eine Beitragserhöhung verzichten. Der scheidende zweite Vorsitzende Edgar Jungk hat schließlich die Verlängerung über den Schießstandpachtvertrag mit dem Vereinswirt verkündet.Rolf Vogt nahm nun noch zwei Ehrungen vor. Die Vereinsnadel in Bronze erhielt Jungk für die Verdienste um die Vertragsverlängerung. Rainer Prendel bekam sogar die Silberne Nadel für den steten Einsatz bei handwerklichen Tätigkeiten sowie seine humorvolle Art als Scheibenkieker.Schließlich ehrte Gräfenkämper Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. 15 Jahre im Verein sind nun Marlene Haster, Michaela Vogt, Marita Ulbig und Thomas Ulbig, 25 Jahre sind Gudrun Mennecke und Monika Müller, 40 Jahre Ralf Wagner und 50 Jahre Roland Mügge und Klaus Schmidt. Als jedoch zwei Mitglieder mit 70 Jahren Vereinszugehörigkeit aufgerufen wurden, gab es stehende Ovationen. Günter Langrehr und Richard Finke blicken auf 70 ereignisreiche Jahre Vereinsgemeinschaft zurück. Beide waren lange mit der Vorstandsarbeit vertraut.Bei den anstehenden Wahlen gab es nur eine Veränderung. Für den scheidenden Jungk konnte Eike Stadler als zweiter Vorsitzender gewonnen werden. Damit wurde der Grundsteingelegt, die Vorstandsarbeit in die Hände der nächsten Generation zu legen.www.sv-engelbostel.de