Weiberfasnacht, des wär heit

Dass der Fasching einmal ausfallen würde..... Nun es war Anfang der 90iger Jahre, da wurde der Fasching gekippt, weil im Osten Krieg war..... Heute, dieses Jahr, da macht es Corona zunichte dass man die fünfte Jahreszeit begehen könnte.....

Ma ka na gucka wo ma will,Corona macht alles schtill,gar dr Fasching fällt jetzt aus,für manche a wahrer Graus.Dia Wirte zum kämpfa hand,und überall im ganza Landmüssad doch Brauareia gar,weil des Bier bald abglaufa waren Ausguss schütta nei,dasu könnt ma heila obadrei.Dia Fasnacht em ganza Land,als fünfte Jahreszeit bekannt,gad huier auch naa da Bach,es geit huier oifach kein Faschingskrach.Wobei ma drbei einiges schpart,kommt's oim au no so hart,Geld gibt ma grad net viel aus,weder drinna noch au grad drauß,schtattdessa hockt ma en dr Schtuba romund guckt en da Fernseher nei, ganz domm.Fasching em Ferneher halt nau drin,ohne Gäscht, macht koin Sinn,aber Corona hats a so beschtemmt,so wia es Regierung halt so nemmt.Was guat isch und was schlecht,was alles daubei isch au recht,ma drüber schtreita kenntweil ma des bisher so halt net kennt,aber dumm schwätza hilft halt au nix,was vo aba raa kommt, des isch halt fix.