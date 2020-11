Wo dunkle Wolken .........

.... da kann auch der Sonnenschein noch sein.

Die Welt, alles scheint verrückt,Corona das Leben einfach zerpflückt.Nichts mehr wie es mal war,Sciencefiction wird wohl wahr.Lockdowns in aller Munde,Kultur geht vor die Hunde,Menschen halt sich nicht daran,Corona greift immer wieder an.Da ragt ein Kran zum Himmel auf,herrlich scheint die Sonne drauf,Doch kurz scheint nur diese Zeit,nur kurz schien diese Freud.Die Zahlen, mal runter, wieder rauf,Querdenker sch...... drauf,wie ernst die Lage auch sei,Lockdowns sind noch nicht vorbei.Verändert hat sich diese Welt,viele verdienen damit ihr Geld,andere vor die Hunde gehn,man kann es täglich wieder sehn.Doch am Ende immer in Sicht,nach jeder Dunkelheit folgt das Licht,ausharren, positiv denkend sein,dann kommt er wieder, der Sonnenschein!©by Luis Walter/16.11.2020