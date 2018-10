Strahlende Tänzer holen Gold und Bronze

Der vergangene Samstag beginnt schon mit großer Aufregung, als die Mutter von Nicole mit dem Hair Styling für das Turnier anfängt und ihr das Makeup auflegt. Im gut organisierten TSC Savoy München, dort wo das Turnier ausgetragen wurde, angekommen, geht es gleich ans Warmup auf der Tanzfläche und kurz bevor das Turnier startet, wird die Turnierrobe angezogen. Schnell wird klar, wer der Champion im Feld der Junioren II C ist. Genauso eindeutig war es offenbar auch für die Juroren am Flächenrand. Bayerische Meister werden also die beiden Königsbrunner Konstantin Literski und Nicole Sokolow. Damit sollte der Tag aber nicht vorbei sein, denn auch in der Jugend können sie den Meistertitel klar für sich entscheiden und steigen somit in die nächste Klasse B auf.Erfolgreich ging es für den TSC an diesem Tag auch in Jugend B-Standard weiter. Platz 3 auf dem Treppchen erkämpften sich Max Moser(13) und Alisa Wilhelm(12). Beide überzeugten in den Tänzen: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep.Übrigens: In der Tanzgalerie Kuschill, dort wo der TSC Dance Gallery beheimatet ist, ist am 14. Oktober Tag der offenen Tür. Es gibt Mitmachworkshops in den Standardtänzen, aber auch in Latein, Hip Hop, Ballett und viele Shows. Beginn ist um 14 Uhr in der Keltenstraße 3, Königsbrunn.Text: Tanzsportclub Dance Gallery Königsbrunn