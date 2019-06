Abnehmen für den Kindergarten

Daher benötigt der Kindergarten einen neuen Kletterturm und ist hierbei auf Spenden angewiesen, da dieser Kletterturm mit über 10.000 Euro Anschaffungskosten nicht von dem Kindergarten finanziert werden kann.In diesem Zusammenhang suchte die Elternbeirats-Vorsitzende, Carina Weser, in Königsbrunn Förderer, die dieses Projekt unterstützen.Hierbei kam Sie im FITZ Fitness-Studio vorbei, wo Stadtrat und Geschäftsführer Christian Kunzi für diese Aktion gerne seine Unterstützung anbot.Bei einer tollen Aktion ging seit dem ersten Gespräch für jeden verkauften Fitness-Shake die Hälfte des Umsatzes an den Kindergarten. Hierbei sind bislang schon 800 Euro zusammen gekommen.Da Carina auch selbst für Ihre Gesundheit etwas machen möchte meldete sie sich direkt im Studio an. Da sie sich für das 12 wöchige Abnehmprogramm (welches zeitgleich von der Krankenkasse gefördert wird) interessierte, kam Christian Kunzi eine tolle Idee, um Carina´s Motivation zum Abnehmen hoch zu halten. Somit spendet das FITZ 50 Euro pro verlorenes Kilo welches Carina im Rahmen des Abnehmkurs reduzieren wird. Dadurch kann Sie viel für ihre eigene Gesundheit, aber auch für die Kinder in ihrem Kindergarten erreichen.Jeder, der diese Spenden-Aktion mit unterstützen möchte ist recht herzlich eingeladen, im FITZ vorbei zu kommen um von Christian Kunzi oder Ernährungsexpertin Angela Geipel (Bild) nähere Informationen zu erhalten.