Jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten

Königsbrunn : Turnhalle der König-Ludwig-Hauptschule Nord Königsbrunn |

Jetzt geht’s los, wir spielen wieder am Tisch.

Endlich wieder Termine im Kalender

Trainingszeiten und Orte

Donnerstag 18:30 bis 20:00 Uhr Gymnasium Königsbrunn

Samstag 18:00 bis 20:00 Uhr Mittelschule Nord

Mittwoch 20:00 bis 22:00 Uhr Mittelschule Nord

Donnerstag 19:30 bis 22:00 Uhr Gymnasium Königsbrunn

Freitag 20:00 bis 22:00 Uhr Mittelschule Nord

Die Tischtennis-Rückrunde beginnt für den Polizei SV Königsbrunn Anfang März und darauf folgen einige Aktionen der Abteilung. Geplant wurde diesmal alles bei der Abteilungsversammlung, die nicht wie früher im Schießvorraum der Turnhalle der Bereitschaftspolizei stattfand, sondern beim Italiener mit Pizza und Pasta. Pizza statt Bepo scheint auch weiterhin das Motto zu bleiben, denn der Polizei SV darf bis auf weiteres noch nicht “zuhause” in der Bepo trainieren und spielen, sondern in den Ausweichlokalen Mittelschule Nord und Gymnasium Königsbrunn.Davon lassen sich die PSVler nicht den Mut nehmen. Neben Training und Punktspielen werden kleine TT-Race-Turniere in der Mittelschule organisiert. Am 25.5. findet die Jahreshauptversammlung statt und für den 23.7. ist die Vereinsmeisterschaft mit Grillfest geplant. Im Herbst lockt die große weite Welt, beim internationalen Tischtennis-Turnier vom 16.-18.9. in Braunau sind 10 Plätze reserviert. Für den Winter sind Weihnachtsturnier (2.12.) und Weihnachtsfeier (3.12) bereits geplant. Ein Benefizturnier kann in diesem Jahr leider noch nicht stattfinden.Aktuell kann wieder mit 3G trainiert werden.Kinder & Jugendliche:Erwachsene:Für die ganz Kleinen ab 3 Jahren wird eine Ball- und Bewegungsschule iniziiert.Samstags 15:00-15:45 Uhr Mittelschule Nord