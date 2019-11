Gymnasium Königsbrunn gewinnt beim Schulradeln 2019 auch in Bayern

Neben einigen Grußworten, einem kleinen Mittagsimbiss und einem Impulsvortrag zum Thema „Kulturgeschichte des Fahrrads“ war der Höhepunkt der Veranstaltung die Prämierung der Siegerschulen.Das Gymnasium Königsbrunn belegte in der Kategorie „Schule mit den meisten Teilnehmenden“ den 3. Rang und in der Kategorie „Schule mit den meisten Fahrradkilometern absolut“ den ersten Platz. Dafür erhielt die Schule je einen Gutschein für eine Radreparaturbox und einen Radsicherheitscheck. Zum Abschluss durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Führung durch einen Teil des Verkehrsmuseums teilnehmen.Im kommenden Schuljahr plant die Schule eine erneute Bewerbung. Dann sollen auch Überlegungen angestellt werden, wie noch mehr Mitglieder der Schulgemeinschaft an dieser Aktion beteiligt werden können.Foto: von links nach rechts:Matthias Dießl (Vorsitzender „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune in Bayern e.V.“. AGFK Bayern; Landrat des Landkreises Fürth)André Muno (Gesamtleitung STADTRADELN)Schulleiterin OStDin Eva Focht-SchmidtLeonie Abt (Schülersprecherin)Tobias Fackler (Schülersprecher)Ministerialdirektor Helmut Schütz (Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr)