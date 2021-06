Sommer im Park: Open-Air-Veranstaltungen im Lesepark und Park der Sinne in Königsbrunn

Unter dem Titel "Sommer im Park“ präsentieren örtliche Musikgruppen und Vereine sowie freischaffende Künstler und Dozenten der vhs Königsbrunn im Juni und Juli ein vielfältiges Kulturprogramm unter freiem Himmel. Die Veranstaltungen finden abwechselnd im Lesepark am Mercateum und im Park der Sinne an der Unteren Kreuzstraße statt.• Montag, 12.07.2021, 19.00 Uhr: Königsbrunner Kammerorchester, abendliche Serenade mit Werken aus Barock und Klassik, Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Donnerstag, 15.07.2021, 19.00 Uhr: „Tu was für Körper, Geist und Seele“, Kneipp-Abend mit Johanna Wegmann, Park der Sinne, Untere Kreuzstraße• Montag, 19.07.2021, 19.00 Uhr: Heimat- und Volkstrachtenverein D’Lechauer Königsbrunn, Volksmusik-Abend mit den Königsbrunner Trachtlern, Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Dienstag, 20.07.2021, 19.00 Uhr: Friends of Gospel, Gospel-Serenade mit dem Chor des Hospizverein Christrose e.V., Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Donnerstag, 22.07.2021, 19.00 Uhr: Königsbrunner Seemannschor, Seemannslieder mit dem Chor des Königsbrunner Segelclubs e.V., Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Freitag, 23.07.2021, 19.00 Uhr: Mantrasingen und Geschichten aus der indischen Götterwelt mit Linda Wilhelm und Holger Löcherer, Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Sonntag, 25.07.2021, 15.00 Uhr: Von tapferen Helden und wundersamen Pflanzen, Märchennachmittag mit Hildegard Häfele, Park der Sinne, Untere Kreuzstraße• Montag, 26.07.2021, 19.00 Uhr: „Beswingt in den Sommer“ mit dem Konzertchor Vox Corona, Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Dienstag, 27.07.2021, 19.00 Uhr: Blasorchester Königsbrunn, Traditionelle und konzertante Blasmusik, Lesepark am Mercateum, Alter Postweg 1• Donnerstag, 29.07.2021, 17.30 Uhr: Weidenflechten – Gartenobjekte, Workshop mit Luzia Birle und Marion Kastner, Foyer und Vorplatz der ehemaligen Königstherme, Königsallee 1Bitte beachten Sie: Die angekündigten Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn es die Inzidenzzahlen und die gültigen rechtlichen Vorgaben zur dann aktuellen Corona-Situation erlauben. Selbstverständlich wird dann auch immer zum Schutz aller Besucherinnen und Besucher ein Hygienekonzept umgesetzt.Die Broschüre zur Veranstaltungsreihe ist im Kulturbüro und in der Stadtbücherei Königsbrunn erhältlich.Wichtige Hinweise und Besonderheiten zur Corona-Situation:• Der Eintritt ist frei, die Teilnehmer-/Besucherzahl ist begrenzt.• Bitte melden Sie sich im Vorfeld im Kulturbüro an – per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de), telefonisch (08231 / 606-260) oder persönlich.• Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten (Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Anschrift) aller Besucherinnen und Besucher aufzunehmen und eine Teilnehmerliste zu führen. Die Daten dienen ausschließlich zur Informations-Weitergabe, falls eine Corona-Infektion bekannt wird, und werden nach vier Wochen vernichtet.• Die Veranstaltungen finden, mit Ausnahme des Workshops am 29.07., nur bei gutem Wetter statt. Bei unsicherer Wetterlage ist jeweils zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn ein Wettertelefon unter Tel. 08231 / 606-263 geschaltet.• Bitte denken Sie an eine FFP2-Maske und tragen Sie diese, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 15. Geburtstag benötigen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung.• Bitte halten Sie sich an das Abstandsgebot von 1,5 m.• Personen mit Krankheitssymptomen sowie Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den letzten 14 Tagen dürfen die Veranstaltungen nicht besuchen.• Es gibt keine Bewirtung; die Mitnahme von Getränken ist gestattet.Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die dann geltenden Hygienebestimmungen. Aktuelle Informationen erhalten Sie jeweils über unsere Homepage www.koenigsbrunn.de, über die Tagespresse und über Facebook. Text: Stadt Königsbrunn