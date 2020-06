"Bunt – gemischt": Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises

Passend zum kulturellen Jahresmotto »LEBEN, LIEBEN, LACHEN« – ZUSAMMEN in Königsbrunn, komponiert der Königsbrunner Künstlerkreis seine Jahresausstellung.Zusammen gestalten Mitglieder des KKK eine bunt gemischte Ausstellung. Diese spiegelt nicht nur die jeweilige Handschrift der Künstler wider, sondern präsentiert auch unterschiedliche Stilrichtungen in verschiedenen Techniken: Acryl, Aquarell, Encaustic, Drucktechnik und Ölmalerei. Neben abstrakten Bildern, Collagen, sind auch realistische Momentaufnahmen zu sehen.Wegen der Corona-Pandemie hat sich der ursprünglich im Juni geplante Ausstellungsbeginn in den Juli verschoben. Die Ausstellung kann ab dem 2.7.2020 bis zum 3.9.2020 während der Öffnungszeiten des Rathauses kostenfrei besichtigt werden.Text: Kulturbüro Königsbrunn