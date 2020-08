"Acoustic Summer Sessions" begeistern die Besucher

Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

Am vergangenen Wochenende begeisterten regionale Singer-Songwriter die Besucher der ersten „Acoustic Summer Sessions“ auf der Wiese der MatriX Königsbrunn. Das neue corona-konforme Veranstaltungs-konzept der STAC Festival-Organisatoren überzeugte auf ganzer Linie.



Sommer, Sonne, Sonnenschein, davon hatte das Wochenende des 08. & 09. August viel zu bieten. Das tolle Wetter genießen und gleichzeitig ein neues Event im Freien miterleben, konnten dabei die Besucher der Erstauflage der „Acoustic Summer Sessions“ im Außenbereich der MatriX in Königsbrunn. In Liegestühlen und anderen gemütlichen Sitzgelegenheiten mit ausreichendem Abstand konnten sich die Besucher bei insgesamt vier Sessions entspannt zurücklehnen und einen musikalischen Tag genießen. Dabei wurden sie zeitgleich von der ehrenamtlichen Helfer-CREW des STAC Festivals kulinarisch verwöhnt und genossen den „Full Service“ des freundlichen STAC-Teams.Auf der Bühne standen ausgewählte Singer-Songwriter aus der ganzen Region um Augsburg. Session 1 startete am Samstagnachmittag melodisch mit Gesang und Gitarrensound von „StarDog Champion“, gefolgt vom Akustik-Trio „AERBE“. Am Abend tauchte der glühende Sonnenuntergang das Veranstaltungsgelände in seine orange-rote Farbe und erzeugte bei der zweiten Session absolutes Summerfeeling. Vor dieser schönen Kulisse spielten der begnadete Künstler „barlhow“, der auch als Moderator der „Acoustic Summer Sessions“ durch das Programm führte, sowie Instrumental-Künstler Matze Semmler. Die ausverkaufte Samstagabendsession machte Eindruck und so konnten sich die Veranstalter, Musiker und Festivalfreunde am Sonntag auf ebenso gut besuchte und sehr stimmungsvolle Konzerte freuen. Mittags verzauberte die junge Künstlerin Natascha in Echt mit ihrer Stimme und Piano-Pop, gefolgt von „Storm of Fire“, dem neuen Akustik-Duo um Künstler Nick Hermann. Am Abend vollführte erneut die Sonne ein herrliches Lichtspektakel und so fiel es den Besuchern umso leichter, den Songs von Tanja Kitzberger zu lauschen und mit Adrian Winkler in den Sommerabend zu grooven. Insgesamt besuchten rund 260 Besucher die „Acoustic Summer Sessions“ in diesem ersten Jahr. Organisatorin Carina Löser-Bacanu ist sehr zufrieden: „Endlich konnten wir ein Lebenszeichen senden und Künstlern wieder eine Bühne geben, was immer unser Hauptziel ist. Dass die Sessions außerdem schon im ersten Jahr so gut von den Besuchern in Königsbrunn angenommen werden, freut uns riesig.“ Weiter zeigt sie sich stolz auf ihr ehrenamtliches Team: „Unsere Ehrenamtlichen aus der STAC Festival-CREW haben sofort zugesagt, uns auch bei diesem neuen Projekt zu unterstützen und weiter mit uns zusammen die Kulturszene im Landkreis zu rocken. Wir sind extrem stolz auf den Zusammenhalt unseres Teams und die Leistung, die jeder einzelne hier vollbracht hat. Egal ob am Einlass, als Hygienebeauftragter oder als Service-Bedienung.“ Neben den Musikern des Abends überzeugte die Besucher vor allem das Full-Service-Angebot durch das ehrenamtliche STAC-Team, das ebenso wie das gesamte Event alle Corona-Hygieneauflagen erfüllte. Wen der Hunger oder Durst überkam, der wählte aus seiner eigenen Speisekarte und gab seine Bestellung bei einem der ehrenamtlichen Bedienungen direkt vom Platz aus auf. Ebendort hin wurden auch sogleich seine bestellten Crêpes, Hot Dogs, Popcorn oder gekühlten Getränke gebracht und somit lange Schlangen an Gastro-Ständen vermieden.Das STAC-Team blickt positiv in die Zukunft und freut sich schon auf seinen nächsten Einsatz im November: Nach der Corona-bedingten Zwangspause soll es amaus Augsburg, Schwaben und ganz Bayern geben. Wer sich hierüber schon informieren oder Tickets reservieren möchte, kann dies bereits online unter www.stac-festival.de tun.