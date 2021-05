Wir helfen den Helfern - Charity Aktion

Die-Charity-Aktion für Pflegekräfte und allen anderen Berufstätigen aus sozialen Berufen!

Hintergrund:

einer kostenlose Premium Onlinemitgliedschaft für dieses Jahr mit allen Zugängen und Inhalten

speziellen, berufsorientierte Übungen

einem kostenloses persönliches Trainergespräch mit individuellen Tipps für dein "Probleme“ und Trainingswünsche.

2 Monate gratis All Inclusive Mitgliedschaft im Studio, (sobald wieder geöffnet)

Das FITZ Fitness in Königsbrunn hat sich eine tolle Dankeschön-Aktion für alle Kranken-& Alten-Pflegekräfte, Arzthelfer*innen, Ärzt*innen aber auch Psycholog*innen, Erzieher*innen und Physiotherapeut*innen einfallen lassen. Eine Aktion für alle, die in sozialen Berufen nicht nur jetzt Herausragendes leisten und das Land am Laufen halten!Menschen aus sozialen Berufen leisten nicht nur derzeit in der Corona-Kreise Übermenschliches. Krankenhäuser, Altenheime, ortsansässige Praxen, uvm. leiden schon seit Jahren an Personalengpässen, Zwangsüberstunden, Überlastung sowie einer schlechten Bezahlung und weiteren belastenden Arbeitsvoraussetzungen. Nicht nur die langen Ausbildungszeiten und die hohen Weiterbildungskosten machen deshalb diese gesellschaftsrelevanten Berufe für viele junge Berufssuchende meist uninteressant. Viele Eltern raten mit Blick auf den Verdienst ihren Kindern, „lern lieber was Vernünftiges“. Zudem werden diese Berufe häufig von der Gesellschaft nicht entsprechend wertgeschätzt!In diesen sozialen Berufen, arbeiten überwiegend emphatische Menschen, denen das Miteinander wichtiger ist, als der Gehaltszettel. Bei den meisten steht das Wohl ihrer Patienten über der eigenen körperlichen und seelischem Gesundheit.Und das sollte nicht sein! Es ist nicht der Sinn, anderen helfen und selbst angeschlagen und selbst mit arbeitsbedingten Problemen nach Hause gehen!Genau deshalb will sich das FITZ bei all diesen Menschen bedanken!Obwohl das Studio selbst von der Krise betroffen ist, will das Unternehmen helfen!"Leider können wir zwar nicht finanziell - dafür mit unseren vorhandenen Möglichkeiten unterstützen" so Christian Kunzi." Wir hoffen Euch „Helfern“ dadurch zumindest eine kleines Dankeschön zukommen zu lassen! Denn wir wissen, klatschen allein bringt Euch in der Situation nichts!"DIe Aktion: Wir helfen den Helfern“!Mit der Aktion „Wir helfen den Helfern“ will das Studio im Namen der Gesellschaft Danke sagen, etwas zurück geben und dabei unterstützen fit und gesund zu bleiben mitHierbei unterstützten sie die Helfer mit:Anmelden können sich alle aus dem sozialen Bereich auf der Homepage www.FITZ-fitness.de/danke