Fleisch ist doch das beste Gemüse

Mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, dass Fleisch wohl das beste Gemüse ist -

zumindest bei dem Ausflug des AWO Seniorenheims Königsbrunn in den südlichen Landkreis, wo sie der Weg in die Gaststätte „Zum Füchsle“ führte.Eigentlich wollten die Seniorinnen und Senioren im Rahmen unserer Gemüsewoche einen lauen Sommerabend im Biergarten erleben. Doch bereits am Morgen nahte das Unheil durch sintflutartigen Dauerregen. Da hieß es dann eben statt Biergarten ab in den Stadel, wo sie die Wirtsleut mit Schnitzel, Rostbraten und Wurstsalat verwöhnten.Eine sehr gesellige und gut gelaunte Gruppe genoss diesen Abend in vollen Zügen bevor sie erst nach 21.00 Uhr nach Hause zurückkehrten – natürlich bei Dauerregen.