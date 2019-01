"Festival der Sensationen": CCK-Fantasia Königbrunn zeigt beim Inthronisationsball ein abwechslungsreiches Programm

Unser Prinzenpaar, Prinzessin Selina I. und Prinz Stephan III. führen in diesem Jahr die 13 Mädels und 7 Jungs der Showtanzgruppe durch ein buntes Programm ausircus,asino undarneval. Nach monatelangem Training darf nun endlich das Programm vorgestellt werden. Die Inthronisation fand am 12.1.2019 im evangelischen Gemeindesaal Königsbrunn statt. Mit Aufregung aber auch sehr viel Vorfreude präsentierte die Showtanzgruppe ihr neues Programm unter dem Motto „Festival der Sensationen“. Das Publikum wurde mit magischen Shows aus den Casinos in Las Vegas, sowie akrobatische Einlagen eines bunten Circus, durch die Tänzerinnen und Tänzer der Showtanzgruppe begeistert. Zum Schluss wurde unter tosendem Applaus noch der Tag der Toten in Mexico beim „Dia de los Muertos“ gefeiert!Auch unsere Nachwuchstänzerinnen und -tänzer zeigten ihr buntes Bühnenprogramm mit Kinderprinzessin Judith I. und Kinderprinz Daniel III. Die Kinder- und Jugendshowtanzgruppe mit 8 Minis, 13 Kindern und 11 Jugendlichen hat bereits im Mai mit dem Training begonnen und freut sich das Publikum jetzt mit ihrer Show verzaubern zu dürfen. Auch bei den Jüngsten des CCK wurde ein vielseitiges Programm angefangen im Circus, zum Pokern im Casino bis hin zum Feiern des bunten Karneval in Rio geboten.Für die Damen im Publikum boten die Taktlosen 2.0, die Männershowtanzgruppe des CCK Fantasia, ihre eigene sensationelle Unterhaltungsshow. Zum Thema „Men of Elements“ zeigten 15 starke Männer dass Matrosen, Feuerwehrmänner, Bauarbeiter und Piloten sich größtenteils im Takt bewegen können. Spätestens zum Finale in dem das 5te Element „Sicherheit“ vertanzt wurde gab es kein Halten auf den Stühlen mehr.Neben den eigenen Showtanzgruppen des CCK Fantasia haben befreundete Gesellschaften des Vereins den Abend rundum gelungen mitgestaltet. Wie seit mehreren Jahren üblich, durfte sich das Publikum über die Gruppe „Zell ohne See“ aus Griesbeckerzell (bei Aichach) freuen, die mit dem Motto „we like to party“ ordentlich einheizten. Im Anschluss zeigte die Rock´n Roller Gruppe „Hot and Crazy“ der Faschingsgesellschaft aus Waidhofen unter dem Motto „Germany“ eine akrobatische kurzweilige Showeinlage.Da die diesjährige Faschingssaison erst am 05.03.19 mit dem Faschingsdienstag endet, haben Sie reichlich Gelegenheit unsere Show zu sehen. Ob an einem unserer am Shownachmittage (20.01.19 und 24.02.19), Kinderfaschingsbälle (27.01.19, 03.02.19 und 17.02.19), am Showabend (02.02.19) oder auch unserem großen Faschingsball (23.02.19). Es gibt jede Menge Gelegenheiten. Zudem sind auch immer einige Gastgarden zu bestaunen. Also feiern Sie mit uns ein Festival der Sensationen.Mehr Infos unter: www.cck-fantasia.de oder unserer Facebook-Seite.Text und Bilder: Anja Daschner, CCK-Fantasia Königbrunn