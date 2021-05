Der Spielplatz an der Grüntenstraße ist eröffnet

1. Bürgermeister Franz Feigl begrüßte die Kindergartengruppe, zahlreiche Vertreter des Stadtrates sowie Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs, die von Ende Januar bis Ende März den Spielplatz umgestaltet und die neuen Geräte aufgestellt hatten. Der frisch eingesäte Rasen hatte ein paar Wochen benötigt, deshalb war danach noch ein bisschen Geduld gefragt.Rund um das Thema BauernhofNachdem der Spielplatz zwischen der Grünten- und der Höfatsstraße sowie dem Pfänderweg gelegen ist, war in der Planungsphase das Thema für die Neugestaltung schnell gefunden: das Motto „Alpenvorland / Bauernhof“. Aus Angeboten verschiedener Hersteller – Vertreter von zwei Spielgerätefirmen waren bei der Eröffnung sogar auch dabei – wurden dann jeweils passende Vorschläge für die neuen Spielgeräte ausgewählt.Rund 80.000,- € hat die Stadt in die Neugestaltung des Spielplatzes in der Grüntenstraße investiert plus 15.000,- € für den Wegebau. Auf der nördlichen Fläche blieb der Bolzplatz wie bisher erhalten. Auf der südlichen, rund 1.800 m² großen Fläche wurden verschiedenste Spielmöglichkeiten neu geschaffen:Mittendrin steht der große Mähdrescher – ein multifunktionales Spielgerät, das mit verschiedenen Kletter- und Rutschmöglichkeiten aufwartet und für Kinder ab vier oder fünf Jahren gedacht ist. Und die Bären-Kinder des St. Johannes-Kindergartens zeigten hier gleich einmal mit großer Begeisterung, was man damit so alles anstellen kann ...Rutschen, Sandeln, WippenAber auch für die Kleinsten wurde ein separater Bereich geschaffen: Hier laden ein kleiner Traktor mit Ladewagen sowie ein Spielhäuschen mit einfachen Aufstiegsmöglichkeiten und Rutsche zum ausgiebigen Toben ein. Besonderes Highlight sind die vielfältigen Möglichkeiten für fantasievolles Sandspiel: Verschiedene Schütten sowie eine Sandtransportbahn stehen zur Verfügung.Abgerundet wird das Angebot für die Kleinen mit einigen Wippgeräten, einer Kleinkinder-Nestschaukel sowie einem einfachen Karussell. Zusätzlich laden ein Feuersalamander-Balken und ein Parcours mit verschiedenen Tierspuren zum Balancieren ein. Eine neue Doppelschaukel ist ebenfalls noch dabei.Auch das „Drumherum“ für die Eltern wurde nicht vergessen: Neue Sitzbänke wurden aufgestellt und die Wegeflächen sind neu hergerichtet. Und auf die Frage, was ihm denn hier an dem neuen Spielplatz am besten gefalle, war die Antwort eines kleinen Bärengruppen-Mädchens doch recht unmissverständlich: „Alles!“Das städtische Spielplatz-SanierungskonzeptMit der Erneuerung des Spielplatzes an der Grüntenstraße ist ein weiterer wichtiger Schritt im städtischen Spielplatz-Sanierungskonzept getan. Stephanie Detke, Leiterin des Betriebshofes, kann zahlreiche Arbeiten ihrer Abteilung auflisten.Text: Pressestelle Stadt Königsbrunn