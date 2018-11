Impfen gerade jetzt sehr wichtig, warum? auch ein Grund, weil Integration dort beginnt!

Mir erging es genauso. Allerdings ging meine eigentlich für andere Menschen recht harmlose Erkältung in schwerwiegend über und fast wieder ins Auge, im wahrsten Sinne des Wortes.Denn ich konnte wegen Zeitnot und auch wegen akutem Mangel von Grippe-Impfstoff dieses Mal nicht rechtzeitig geimpft werden, und so kam ich, nachdem ich dann von der #FrankfurterBuchmesse kam, was kommen musste, das Immunsystem streikte, und die Erkältungs-Viren griffen mich frontal und ohne Vorwarnung an.Alle wissen, dass die Grippe-Schutzimpfung seit Jahren angewendet wird, um große Grippe Eipdemien zu vermeiden, naja, so krass kam es in den letzten Jahren nie, aber seitdem wir eine globale Völkerwanderung erleben, wie seit Jahrhunderten nicht mehr so sind auch die Viren immer weiter global unterwegs, ob zu Wasser , über Lande und auch im Flugzeug begegnen wir Menschen, die keinen exorbitanten Grundimmunschutz kennen, die auch als Kind nie gegen Masern, Mumps, Keuchhusten, Grippe, Hepatitis, Tetanus und so weiter geimpft wurden.Und so wird es mich auch erwischt haben, denn ich weiß nicht, wer neben mir im Zug gesessen hat, der geimpft oder eben nicht geimpft war.Hier ist der Artikel vom Arzt und Komiker #Eckardt von Hirschhausen: