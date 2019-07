Wie man/frau die Demokratie demontiert!

soll als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission rücken! Na klar, das sollte ich als Frau ja freudig begrüßen - oder?Damit würde sie an die Spitze der EU gestellt, obwohl sie zur Europawahl überhaupt nichts beigetragen hat. Ganz nebenbei steht sie zurzeit einem Ministerium vor, dessen Leitung mit der ordentlichen Erfüllung ihrer Aufgaben bisher total überfordert war!Mit solchen Vorschlägen der EU-Staats- und Regierungschefs würde bei deren Realisierung die Demokratie in Europa demontiert. Sollte das umgesetzt werden, könnte man gleich noch einen EU-Posten für den 2. großen Versager im Kabinett von Frau Merkel suchen. Es würde der Mobilität in Deutschland einen echten Schub gäben, wenn Scheuer nach Brüssel oder sonst wohin käme! Das wäre wenigstens ein kleiner Trost für deutsche Wähler!