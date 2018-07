Anzeige

Oberbürgermeister Stefan Schostok muss endlich handeln (HAZ-Leserbrief)

Ampelschaltung ändern

An der Vahrenwalder Straße gibt es jetzt Fahrradfurten - NACH dem Tod eines Jungen.



Leserbrief zum HAZ-Artikel vom 12. Juli 2018:

"Nach Unfall: Vahrenwalder wird sicherer"



Der Unfall am Industrieweg hat Hannover tief berührt: zeigt er doch schlagartig auf, wie gefährlich es ist, in dieser Stadt Rad zu fahren: Als Sofortmaßnahme hat die Stadt rote Radfurten aufmalen lassen. Das reicht nicht, es dient mehr der Beruhigung der Menschen, eine hundertprozentige Sicherheit wird da.mit nicht geschaffen. Die ist an dieser Stelle aber möglich, wenn der Rechtsabbieger nicht gleichzeitig Grün erhält, sondern Rot.



An allen großen Kreuzungen sind die Ampeln genau so geschaltet wie am Industrieweg. Dieser Tatbestand macht das Radfahren in dieser Stadt so gefährlich und hält die Menschen vom Radfahren ab. Er bewirkt auch, dass die Stadt zögert, viele Schaltungen müssten dann geändert werden.



Deshalb wird seit drei Monaten ein "Experte" vorgeschoben. Ich habe Anfang Mai den Oberbürgermeister aufgefordert, für die Ampel am Industrieweg eine "sichere" Schaltung zu veranlassen, 70 "Experten haben den Brief damals sofort unterschrieben. Ein besonderer "Oberexperte" hilft nicht weiter.



Gerd Reincke, Hannover

