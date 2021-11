Wirksamer Hebel in der Klimakrise

Urgewald entwickelt gerade die GOGEL_Liste, wo alle Firmen aufgelistet werden, mehr als 900 sind es schon, die in fossile Öl und Gasprojekte involviert sind und das 1,5Grad-Ziel von Paris ignorieren , immer noch auf Expansion setzen, weil sie aus Ölsanden Öl gewinnen, in der Arktis nach Öl suchen oder kurz gesagt, weil sie groß, dreckig und kontrovers sind. Die Wirkungsweise ist einfach: Die Finanzindustrie muss diesen Firmen den Geldhahn zudrehen.Das ist natürlich ein umfangreiches Projekt, das nur mit finanziellen Aufwand zu stemmen ist und über mehrere Jahre geht. Daher braucht Urgewald Leute, die regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum was spenden, was ich gern tue und es weitergebe, denn die Klimakrise lässt uns keine Zeit mehr. Neben dem polit. Druck ist das ein weiteres wirksames Mittel Gutes zu bewirken.