Naturwäldchen mitten in Bemerode soll Kunststoffrasen-Fußballplatz weichen - Rettungsversuch durch eine Online-Petition

Teil des Ökologischen Wasserkonzeptes des Kronsberges



Online-Petition zum Erhalt der Naturfläche im Quartier

In der Bezirksratssitzung Mitte Dezember 2019 gab es mehr Klarheit zu Flora und Fauna in Bemerode an der Oheriedentrifft, die wohl ab dem 20. Januar einem weiteren riesigen Kunststoff-Fußballplatz und künstlichen Strand-Sportanlagen geopfert werden sollen. Umwelt-Gutachter Daniel Gruening (NZO-GmbH in Bielefeld) hat auf Verlangen der Grünen im Bezirk seine Ergebisse aus der Vor-Ort-Untersuchung präsentiert. Hier ein unvollständiger Auszug aus dem Gesamtgutachten - allein für die 12.000 Quadratmeter-Fläche, die jetzt mit Kunststoffrasen-Fußballplatz und Beachsportanlage überbaut werden soll:🌳Bäume: Auf dem Gelände, das mit totem Kunststoffrasen überbaut werden soll, gibt es einen etwa 20 Jahre alten Pionierwald, aber auch viele Bäume, die älter sind als 30, 40, 50 Jahre sowie mehrere Bäume, die etwa 80 bis 90 Jahre alt sind – unter anderem eine Reihe Stieleichen, Ahronarten, Faulbaum und Weiden. (Das Leistungsverzeichnis in der Ausschreibung der LHH führt insgesamt 87 Bäume mit einem Stammumfang über 60 cm auf, acht Bäume haben einen Stammumfang von mehr als 1,50 Meter (drei davon mehr als 2 Meter Stammumfang)🦎Amphibien: Der Gutachter hat Erdkröten, Bergmolche und Fadenmolche in dem Gebiet gefunden. Er sagt: „Es kann zu Tötungen kommen, es gibt einen Verlust potentieller Landlebensräume, aber Möglichkeiten ins Umfeld auszuweichen." - Dass auch dort bald noch viel bebaut wird, hat er nicht erwähnt.🦉Vögel: Der Gutachter hat 22 Vogelarten und 15 Brutvogelarten in dem Gebiet gefunden, darunter zwei streng geschützte Arten und drei Arten mit Rote-Liste-Status. U.a. Nachtigall, Buntspecht. Auch Sperber, von denen nur noch 15 bis 25 Paare in ganz Hannover leben. Der Gutachter meint: Das macht nichts, der Sperber kann ausweichen.🦇 Fledermäuse: Der Gutachter hat sieben Fledermausarten in dem Gebiet beobachtet, aber keine Baumhöhlen festgestellt. Unter anderem jagt dort der stark gefährdete Kleinarmsegler. Ein großer Teil der Fläche, die jetzt mit Plastik überdeckt werden soll, ist wichtiger Baustein des Ökologischen Wasserkonzeptes Kronsberg - einst ein vielbeachtetes, innovatives Expo-Projekt, damals stolz präsentiert und auch von 2015 bis 2018 noch Teil eines Forschungsprojektes der FH Münster als Modellregion in Hannover . Ergebnis: "Das Wasserkonzept für das Gebiet erfüllt die Ziele einer umweltgerechten, dauerhaften und nachhaltigen Entwicklung", so die Wissenschaftler. Das international beachtete System wird durch die Kunststoffrasen- und Sandsportanlage jetzt auch zerstört. Zu dem System gehören die Mulden und Rigolen am Kronsberg und für Starkregen eben auch diese bisher natürlichen Retentionsflächen.Helfen kann nur noch viel Öffentlichkeit - unter anderem über die Online-Petition , die eine Bewohnerin des Kronsbergs mit Unterstützung von Nachbarinnen gestartet hat.