Damals in Bemerode: Mit Blasmusik und Buffet ins Computerzeitalter

Zugegeben. Die Geschehnisse Ende Oktober 1988 fanden nicht in Mittelfeld statt. Sondern einen Steinwurf weiter, schon auf der anderen Seite der Stadtbezirksgrenze in Bemerode. Aber ich hoffe, die alten Geschichten stoßen trotzdem auf Interesse bei den Lesern.Mit Blasmusik des Feuerwehrmusikkorps Hannover und einem rustikalen Buffet begann im Herbst vor 30 Jahren in Bemerode der Sprung in die Computerzukunft. Auf dem Firmengelände des Elektronikgiganten IBM wurde der Grundstein für ein neues Software- und Servicezentrum gelegt.Rund 100 Millionen Mark investierte das Unternehmen damals in Bemerode. „Es ist unsere erklärte Absicht, in Hannover Arbeitsplätze zu erhalten und zukunftssicher zu gestalten“, versprach Dr. Winfried Pierlo, Geschäftsführer von IBM Deutschland vor zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Anschließend übernahm Pierlo gemeinsam mit Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und dem Bemeroder IBM-Chef Hans-Werner Richter die feierliche Grundsteinlegung für den Neubau.